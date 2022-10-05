Россияне могут лишиться 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги

По данным издания, предложение Минфина поддержал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Шадаев. Он заявил, что скидка на первом этапе внедрения играла «очень важную роль» в привлечении пользователей.

По мнению Шадаева, значительного оттока с сервиса не произойдёт, потому что оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами. Отмечается, что изменения а не коснутся 50% скидки, которая доступна при оплате штрафов через Госуслуги.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма обратной связи, через которую можно пожаловаться на нарушения призыва в рамках частичной мобилизации. Как указано на сайте, отправить жалобу может сам мобилизованный, а также его близкие.