Смольный готовится к очередному снижению доходов в 2023 году. На этот раз из-за сокращения налогов на прибыль

Как сообщила в ходе заседания правительства города глава комитета финансов Светлана Енилина, всего правительство Петербурга рассчитывает получить 1,057 трлн рублей, из которых 1,018 трлн — собственные доходы. Для сравнения: в 2022 году (с учетом корректировки) бюджет получит 1,075 трлн, в том числе 1,037 трлн собственных доходов. Отмечается, что поступления сократятся на 2%, пишет «Фонтанка».

Самое большое сокращение ожидают от налога на прибыль организаций — на 11,6%, до 372 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. «Такое снижение не может быть полностью скомпенсировано ростом по остальным налогам», — отметила Енилина.

По ее словам, на эту статью дохода сильно влияют платежи за 2021 год. Бюджет получил в этом году сверхдоходы. «Но в 2022-м таких больших поступлений не ожидаем», — отметила глава комитета.

По первым шести месяцам стало заметно, что у части организаций снижаются финансовые результаты. Также не будет поступлений от компаний с иностранным участием, которые находятся в простое или остановили деятельность. «В текущем году мы от них получили налог на прибыль в размере 2,2 млрд рублей», — добавила Светлана Енилина.

Ранее стало известно, что в бюджет Петербурга в 2023-2025 годах может не поступить 450 млрд рублей. И все из-за нового порядка распределения налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), который предложил Минфин.