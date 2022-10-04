В Минтруде рассказали о сроках кредитных каникул для мобилизованных

Как пояснили в министерстве, заявление об отсрочке рассматривается до 10 дней. Баталина уточнила, что кредитные каникулы смогут получить россияне, которые брали кредит или ипотеку до получения повестки. Для этого им нужно обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие участие в спецоперации.

В Минтруде отметили, что отсрочка распространяется на ипотеки, кредиты, взятые ИП на развитие бизнеса, займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах, потребительские кредиты, займы в микрофинансовых организациях. Кредитные каникулы подразумевают отсутствие пени и штрафов по платежам. В случае гибели заемщика или получении инвалидности I группы кредит будет списан целиком.

Ранее Госдума одобрила закон о введении кредитных каникул. Помимо мобилизованных закон распространяется на контрактников и добровольцев. Кредитные каникулы смогут оформить граждане, которые заключили контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. Оформить каникулы также имеют право члены их семей.