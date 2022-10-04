Центробанк утвердил список системно значимых кредитных организаций

«Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора», – заявили в пресс-службе ЦБ.

Так, в список системно значимых кредитных организаций по-прежнему входят 13 банков:

ЮниКредит Банк Банк ГПБ «Совкомбанк» Банк ВТБ «Альфа-Банк» Сбербанк «Московский Кредитный Банк» Банк «ФК Открытие» Росбанк «Тинькофф Банк» «Промсвязьбанк» «Райффайзенбанк» «Россельхозбанк»

Напомним, в октябре прошлого года перечень пополнил "Тинькофф банк".