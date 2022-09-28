В России приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Согласно документу, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

«Сделать это возможно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась. Каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится», – сообщили в Госдуме.

Помимо мобилизованных закон распространяется на контрактников и добровольцев. Кредитные каникулы смогут оформить граждане, которые заключили контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб. В случае гибели заемщика или получении инвалидности I группы кредит будет списан целиком.