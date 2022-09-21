ЦБ предложил банкам и микрофинансовым организациям ввести кредитные каникулы мобилизованным

«Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, кредитным организациям посоветовали разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации или адаптировать существующие. Также в сообщении регулятора банкам советуют не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья.

Позже эти специальные кредитные каникулы собираются установить на законодательном уровне.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что мобилизация не освобождает граждан от выплаты ипотеки. «Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — говорил он.