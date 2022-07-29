ЦБ ведет подготовку к отмене биржевых торгов долларом

Как пишет Forbes со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, встреча проходила с первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой, на которой обсуждались варианты с санкциями в отношении НКЦ и Мосбиржи.

«Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже», — говорит другой участник рынка. Он добавляет, что НКЦ имеет не так много собственных средств, а вот клиентских — около 50 млрд долларов, и все они хранятся в иностранных банках.

Третий источник добавляет, что «эти средства окажутся заморожены в дополнении к тем 300 млрд долларов резервов ЦБ, которые были заморожены в самом первом санкционном раунде». В регуляторе отметили изданию, что такой сценарий прорабатывается.

«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — заявил один из собеседников, знакомый с планами регулятора.

На такое развитие событий решили создать внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки. Появится, своего рода, аналог платформы Bloomberg, добавляет один из источников. Курс будет строиться на основании котировок 10 крупнейших банков. Для широкой публики это будет курс ЦБ.

«Санкционные ограничения постоянно меняются. Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Банка России.