Принятие поправки о введении моратория на применение административной ответственности за нарушение норм валютного законодательства предполагалось в условиях ограничений, которые вводятся в отношении России. Подписанный Путиным закон разрешает не применять до конца года административную ответственность, предусмотренную ранее за:

осуществление незаконных валютных операций;

невозврат валютной выручки;

невыполнение обязательств по внешнеторговому договору.

Как пишет РИА «Новости», все подпадающие под действие моратория административные дела, находящиеся в производстве судей, органов, должностных лиц и совершенные в период введения ограничений в отношении России, теперь должны быть прекращены. Если по таким делам уже приняты решения о наложении штрафов, то они не подлежат исполнению.

Также сегодня Путин подписал закон о снижении штрафов для участников внешней торговли. Закон уменьшает размер административного наказания для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%. Для должностных лиц закон предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.