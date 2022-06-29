ЦБ собирается легализовать майнинг криптовалют. Но есть условие

Банк России готов согласиться на легализацию майнинга криптовалют при условии, что реализовывать добытые цифровые валюты будут за пределами России. Об этом сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин на Петербургском международном юридическом форуме, пишет «Интерфакс».
«Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены», — сказал он
Как отметил Пронин, в России должен быть экспорт майнинговых услуг, а полученный доход от криптовалюты не должен скапливаться в стране, чтобы не провоцировать внутристрановые расчеты в ней.
По его словам, майнерам разрешено копить цифровые деньги на своих кошельках и реализовывать их за пределами таможенной границы России. По мнению Пронина, риски блокировки кошельков в публичных блокчейнах минимальны.
Напомним, институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка подготовил доклад «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы». Авторы материала предложили создать криптозолотой рубль для внешних расчетов — это поможет обойти санкции.
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