ЦБ собирается легализовать майнинг криптовалют. Но есть условие

«Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены», — сказал он

Как отметил Пронин, в России должен быть экспорт майнинговых услуг, а полученный доход от криптовалюты не должен скапливаться в стране, чтобы не провоцировать внутристрановые расчеты в ней.

По его словам, майнерам разрешено копить цифровые деньги на своих кошельках и реализовывать их за пределами таможенной границы России. По мнению Пронина, риски блокировки кошельков в публичных блокчейнах минимальны.

Напомним, институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка подготовил доклад «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы». Авторы материала предложили создать криптозолотой рубль для внешних расчетов — это поможет обойти санкции.