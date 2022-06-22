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В России предложили создать криптозолотой рубль

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Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка подготовил доклад «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы». Авторы материала предложили создать криптозолотой рубль для внешних расчетов — это поможет обойти санкции.

Фото: A. Solano / Shutterstock

Эксперты предложили выпустить криптовалюту, обеспеченную золотом — «золотой рубль». Ее можно будет использовать для внешних расчетов, в том числе в сделках без участия РФ. По мнению авторов доклада, «заблокировать операции с криптозолотым рублем у американцев не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке». 

Институт также рекомендует организовать «систему международных расчетов Центрального банка с дружественными странами в национальных цифровых валютах на основе технологий распределенного реестра и обеспечить ее безопасность», «запустить механизм работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах или создать национальную криптобиржу».

Полный текст доклада можно прочитать здесь.

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