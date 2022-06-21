СМИ: Сбербанк и ВТБ перестали проводить переводы в валюте за рубеж и в другие банки РФ

«По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», — рассказал сотрудник колл-центра Сбербанка.

На данный момент банк убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения. Сейчас действуют только переводы в рублях. В колл-центре добавили, что если введут послабления в ограничениях, то банки начнут работать с подобными переводами.

ВТБ также приостановил валютные переводы: «На данный момент переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте».

В кредитной организации добавили, что пока не могут обозначить сроки восстановления таких операций. Как пишет Frank Media, движение средств в ВТБ возможно только после конвертации в рубли. На самом сайте банка указано, что «в связи с введением в отношении банка ВТБ международных санкций ограничено проведение операций в некоторых иностранных валютах за исключением белорусских рублей и казахстанских тенге».

Напомним, 6 апреля США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сообщил Белый дом. Рассказываем, какие еще ограничения будут действовать в отношении России.