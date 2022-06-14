Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком. Почему?

Торги швейцарским франком приостанавливаются на валютном рынке Мосбиржи с сегоднянего дня, 14 июня. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США — швейцарский франк» (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

Как объяснили в пресс-службе Мосбиржи, приостановка операций обусловлена «затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года».

Отмечается, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. При этом возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

10 июня Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза в отношении России. Он подразумевает в том числе частичное эмбарго на поставки российской нефти и санкции в отношении Национального расчетного депозитария, который, как пишет РБК, практически полностью принадлежит Московской бирже.