ЦБ призвал банки не ухудшать условия обслуживания за хранение валюты на счетах уже существующих клиентов

Банк России

О введении комиссий по валютным счетам:

По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Направим банкам соответствующее информационное письмо.

Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.