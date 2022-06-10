ЦБ призвал банки не ухудшать условия обслуживания за хранение валюты на счетах уже существующих клиентов

В Банке России изучают введение комиссий по валютным счетам — в частности, накануне о принятии соответствующего решения объявили в банке «Тинькофф». При необходимости регулятор примет надзорные меры, считая, что «банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов».
О введении комиссий по валютным счетам:
По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Направим банкам соответствующее информационное письмо.
Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.
Одновременно с этим Банк России не исключает, что санкции в отношении российского финансового сектора могут нести риски по операциям с валютой как для банков, так и для граждан. «Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов», — резюмировали в пресс-службе регулятора.
Напомним, накануне банк «Тинькофф» объявил о введении платы за обслуживание валютных счетов, в том числе в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Такую меру объяснили «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». В этот же день президент России Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки.
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