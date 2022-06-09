В России отменили обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерами

Согласно документу, теперь обязательную для продажи долю валютной выручки будет определять правительственная комиссия, а сроки продажи — совет директоров Центробанка. Принятая мера должна ослабить курс рубля.

Напомним, 28 февраля Минфин России обязал экспортеров продать 80% валютной выручки от всех внешнеторговых договоров. Соответствующее решение вступило в силу.

Помимо этого, президент России Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и международных организаций». Увидеть документ полностью можно на сайте президента России. Пересказываем его содержание.