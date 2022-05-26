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«Альфа-Банк» предупредил часть пользователей об отключении iOS-приложения

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«Альфа-Банк» предупредил часть пользователей об отключении iOS-приложения. Это произойдет уже завтра и коснется тех, у кого установлена «старая» версия мобильного банка.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

О предупреждении об отключении iOS-приложения пишет vc.ru со ссылкой на оповещение, которое появилось у редактора издания. В нем указано, что «текущая версия приложения устарела», а обновить его сейчас невозможно — 15 апреля оно было удалено из App Store.

Отключение произойдет уже завтра, 27 мая, и коснется пользователей, у которых установлена «старая» версия приложения «Альфа-Банк». Работать оно продолжит у всех, кто обновился до версии 12.13 и выше. Проверить версию приложения на iOS можно в настройках iPhone.

В качестве альтернативы «Альфа-Банк» предлагает пользователям сервис «Альфа-Онлайн» — онлайн-банк, который можно открыть в браузере со смартфона или компьютера. Оно имеет аналогичный функционал, что и приложение.

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