«Альфа-Банк» предупредил часть пользователей об отключении iOS-приложения

О предупреждении об отключении iOS-приложения пишет vc.ru со ссылкой на оповещение, которое появилось у редактора издания. В нем указано, что «текущая версия приложения устарела», а обновить его сейчас невозможно — 15 апреля оно было удалено из App Store.

Отключение произойдет уже завтра, 27 мая, и коснется пользователей, у которых установлена «старая» версия приложения «Альфа-Банк». Работать оно продолжит у всех, кто обновился до версии 12.13 и выше. Проверить версию приложения на iOS можно в настройках iPhone.

В качестве альтернативы «Альфа-Банк» предлагает пользователям сервис «Альфа-Онлайн» — онлайн-банк, который можно открыть в браузере со смартфона или компьютера. Оно имеет аналогичный функционал, что и приложение.