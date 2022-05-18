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Глава Минпромторга: в России обязательно легализуют криптовалюту

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В России будет легализована криптовалюта как платежное средство. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время просветительского марафона «Новые горизонты», пишет ТАСС.

Shutterstock.com

«Я считаю, что да. <...> Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет, и как будет регулироваться — сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться. Но, еще раз, — это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», — сказал Мантуров на марафоне «Новые горизонты».

Напомним, Минфин составил предложения по регулированию рынка криптовалюты. Bloomberg пишет, что эту идею поддерживает президент России Владимир Путин.

Все снова заговорили о криптовалюте. Она поможет обойти санкции? Делать переводы за рубеж? Вкладываться в нее безопасно?

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