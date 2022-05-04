«Мы работаем над вопросом, чтобы карта «Мир» присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает», — приводит ТАСС слова посла. Отдельно Абейвикрема добавила, что за перелеты на шриланкийских авиалиниях уже можно расплачиваться в рублях.

С 8 апреля российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила регулярные рейсы из Москвы в Коломбо, Шри-Ланка. Перелеты осуществляются три раза в неделю на самолетах Airbus А330.

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard временно не работают за пределами страны. Карты, выпущенные российскими банками, не принимают за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play. Незадолго до этого ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, попавших под санкции. В ближайшее время отключить от системы могут также Сбербанк.

Россиянам уже начали предлагать отправиться в Узбекистан, чтобы оформить карту Visa. Кроме того, в России зарегистрировали новую платежную систему. Она получила название Hello и будет выполнять функции клирингового и операционного центра при платежах и переводах.