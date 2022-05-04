Александр Беглов задекларировал за 2021 год доход в размере 4 494 253 рублей — почти на 446 тысяч больше, чем в 2020-ом. В собственности у губернатора Петербурга, как и в два года назад, три земельных участка площадью 1 600, 1 500 и 22 квадратных метра, в долевой собственности жилой дом площадью 120,6 квадратных метра — в 2020 году он числился как разрушенный.

Также Беглов владеет квартирой площадью 150,6 квадратных метра и гаражом в 31,4 квадратных метра. При этом транспортных средств у губернатора Петербурга нет. Кроме того, в пользовании главы города все та же квартира площадью 106,7 квадратных метров.

Супруга Беглова Наталья задекларировала за минувший год доход в размере 11 783 880 рублей — на 267 тысяч больше, чем в 2020-ом. В ее собственности земельный участок площадью 988 квадратных метров, жилой дом площадью 61,8 квадратных метра, четыре квартиры площадью 106,7, 56,9, 35 и 158,8 квадратных метра, а также гараж в 20,6 квадратных метра. В пользовании у супруги Беглова находятся земельный участок площадью 23 квадратных метра и машино-место в 18 квадратных метров. Также она владеет автомобилем Mercedes-Benz E300.

Напомним, ранее также стало известно, сколько российские чиновники заработали за 2021 год. Обнародованы декларации Владимира Путина, Дмитрия Пескова, Эльвиры Набиуллиной и других — публикуем сведения.