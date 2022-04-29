ВТБ собирается объединиться с «Открытием» и РНКБ. Эту идею поддержали в ЦБ РФ

По информации издания, идею об объединении поддержал президент РФ Владимир Путин. Таким образом банки сэкономят на отделениях и расходах на персонал, считает он. Такого же мнения придерживается и источник в правительстве.

Источник в правительстве говорит, что «объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением». «Это позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг», — считает он.

Помимо этого, предложение ВТБ о консолидации поддержала глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс». Она подчеркнула, что не видит возможности продать «Открытие» в рынок, а ЦБ как регулятор не может долго выступать в качестве собственника банка.

Отмечается, что у ВТБ имеется 16 млн активных клиентов на конец 2021 года. У «Открытия» на конец 2020 года — 3,1 млн, у РНКБ — 2,2 млн, приводит данные издание. По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ — около 2 тысяч офисов. К примеру, у Сбера — более 13,2 тысячи.

Напомним, накануне бизнесмен Олег Тиньков решил продать долю своей семьи в материнской компании Тинькофф Банка. Ее покупает «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Условия сделки пока не раскрываются