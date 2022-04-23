СМИ: Олег Тиньков собирается продать свою долю в «Тинькофф»

По информации одного источника, такие планы у предпринимателя появились до начала специальной военной операции на территории Украины и введения санкций. Как утверждает собеседник издания, Тиньков уже пытался продать свою долю в TCS и уже предлагал ее потенциальным покупателям. Как сообщил второй источник, бизнесмен намерен «полностью выйти из российских активов».