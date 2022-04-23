СМИ: Олег Тиньков собирается продать свою долю в «Тинькофф»

Российский бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры о продаже доли в TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами). Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.
По информации одного источника, такие планы у предпринимателя появились до начала специальной военной операции на территории Украины и введения санкций. Как утверждает собеседник издания, Тиньков уже пытался продать свою долю в TCS и уже предлагал ее потенциальным покупателям. Как сообщил второй источник, бизнесмен намерен «полностью выйти из российских активов».
Ранее стало известно о том, что банк «Тинькофф» собирается сделать ребрендинг и отказаться от прежнего названия в этом году. В компании добавили, что «Тинькофф» «давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда», а «последние события» сделали ребрендинг «еще более актуальным».
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