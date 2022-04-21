Криптобиржа Binance ограничит доступ к счетам пользователей из России

Такое сообщение появилось в чате поддержки площадки. Также уточняется, что клиенты не смогут торговать на бирже или вносить новые средства на счета. Однако им позволят выводить свои активы.

При этом Binance продолжит работу в России, но поддержит санкции, «если того потребует международное сообщество».

Счета российских клиентов, которые имеют активы общей стоимостью менее 10 тысяч евро и которые проживают за пределами страны, останутся активными, подчеркнули в компании. Однако проживание вне России придется доказать.