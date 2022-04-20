СМИ: «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие» и другие банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay

Близкий к Сбербанку собеседник сообщил, что банк не станет выпускать карты этой платежной системы, хотя возможность запуска кобейджинговой карты прорабатывали еще до того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции США.

Также над возможностью выпуска карт UnionPay также работали в Альфа-банке, «Открытии», ВТБ. Промсвязьбанк, который еще до включения в санкционный список выпускал карты UnionPay, перестал это делать. Об этом сообщили в кол-центре кредитной организации.

Источники РБК утверждают, что эти перечисленные банки не смогут выпускать карты UnionPay из-за опасений самой платежной системы. Представители самой платежной системы приостановили проекты в России с этими банками «до дальнейших распоряжений». С теми банками, которые под санкции не попали, платежная система пока продолжает работу.

Совкомбанк также планировал запустить карты «Халва» на базе UnionPay, но отказался от этих планов из-за того, что использование любых карт банков, которые находятся под санкциями, за границей бесперспективно. Уточняется, что банки из стран, которые ввели санкции против российских кредитных организаций, не обслуживают их карты вне зависимости от платежной системы.

Напомним, после приостановки работы платежных систем Visa и Mastercard среди россиян вырос спрос на карты китайской UnionPay, которыми можно расплатиться за границей даже в том случае, если они были выпущены в России. Однако некоторые иностранные онлайн-магазины не принимают даже их, со своей стороны блокируя платежи.