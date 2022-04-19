В России зарегистрировали новую платежную систему Hello

Согласно последней записи в реестре операторов платежных систем от 18 апреля, в него было внесено общество с ограниченной ответственностью «Хелло». Согласно данным Банка России, ООО будет выполнять функции клирингового (прием распоряжений о переводе) и операционного (доступ к услугам по переводу и обмен сообщениями) центра при платежах и переводах.

Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк. По данным на 1 февраля, он занимал 38-е место по активам среди российских банков.

Указанный официальный сайт платежной системы пока не работает — на главной странице hellopay.online отмечается, что все «почти готово», а домен «успешно припаркован к хостингу». При этом РИА «Новости» приводит информацию, якобы размещенную на сайте — там указывается, что «Hello — это совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег».

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard временно не работают за пределами страны. Карты, выпущенные российскими банками, не принимают за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play. Незадолго до этого ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, попавших под санкции. Россиянам уже начали предлагать отправиться в Узбекистан, чтобы оформить карту Visa.