О том, что зарубежные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay, пишет «Коммерсантъ». Об этом, по данным издания, свидетельствуют «многочисленные жалобы в социальных сетях и на профильных форумах». Банки наличие данных проблем не афишируют, однако в опрошенных колл-центрах подтвердили, что невозможность оплаты — распространенное явление. Отмечается, что на официальные запросы ни в одном из российских банков, выпускающих карты UnionPay, не ответили.

Как отмечают источники издания, проблемы исходят именно со стороны иностранных онлайн-магазинов, которые в сложившихся условиях приняли решение не обслуживать россиян — несмотря на то, что санкции этого не предусматривают. «Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в Российской Федерации, вне зависимости от платежной системы», — отмечают они.

По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, ограничения могут быть связаны с тем, что торговые точки предпочли заблокировать всю страну вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет. Как отмечает исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова, повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay, однако пока платежная система не вмешивается. На запрос «Коммерсанта» представители платежной системы также не ответили.