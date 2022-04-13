Приложение «СберБанк Онлайн» удалено из магазина Google Play. Накануне оно также пропало из App Store.
«Из-за введенных санкций мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что новые пользователи или клиенты. которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке.
Для проведения необходимых банковских операций также можно использовать веб-версию приложения, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах.
Редакция «Собака.ru» убедилась: приложение «СберБанк Онлайн» не находится по поиску в Google Play. При этом доступны для скачивания приложение «СберСтрахование» и чешский «СберБанк Онлайн».
Петербуржцы уже начали продавать на «Авито» свои iPhone с установленным «СберБанком Онлайн» и приложением «Альфа-Банка». Редакция «Собака.ru» нашла как минимум три предложения, причем датированы они не 12 апреля — именно в этот день приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store — а неделей ранее. В Москве объявлений в несколько раз больше: жители столицы также предлагают подержанные iPhone с установленными приложениями Сбера, «Альфа-Банка» или банка «Тинькофф».
После того, как приложение «СберБанк Онлайн» пропало из App Store, с официального номера 900 клиентам банка, в том числе сотрудникам редакции «Собака.ru», начали приходить сообщения следующего содержания: «Ваше приложение «СберБанк Онлайн» работает как и прежде, все операции доступны. Не удаляйте его, пожалуйста».
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