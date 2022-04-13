Приложение «СберБанк Онлайн» удалено из магазина Google Play

«Из-за введенных санкций мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что новые пользователи или клиенты. которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке.

Для проведения необходимых банковских операций также можно использовать веб-версию приложения, которая адаптирована для использования на мобильных устройствах.

Редакция «Собака.ru» убедилась: приложение «СберБанк Онлайн» не находится по поиску в Google Play. При этом доступны для скачивания приложение «СберСтрахование» и чешский «СберБанк Онлайн».