Банкротство в 2022: как работает мораторий, кто может провести процедуру и спасет ли это бизнес?

В России рекордными темпами растет число желающих стать банкротами. Санкции, проблемы с логистикой, дорогие кредиты и скачущий курс валюты — многим компаниям все сложнее держаться на плаву. Сейчас в стране действует банкротный мораторий, но это не значит, что предприниматели не могут прибегнуть к этой процедуре, если захотят. Когда это стоит сделать, что надо иметь в виду и можно ли сохранить свое дело после этого? Разбираемся вместе с управляющим партнером бюро Legal to business Светланой Гузь и руководителем группы по банкротству бюро «Качкин и Партнеры» Александра Улезко.
Когда стоит подавать заявление о банкротстве?
Светлана Гузь: Если говорить простым языком, начинать процедуру банкротства следует в нескольких ключевых случаях:
- Если активов компании недостаточно, чтобы расплатиться со всеми кредиторами, кому вы должны;
- Если выплаты одному кредитору (в том числе государству в виде налогов) не дадут расплатиться с другими кредиторами.
Банкротство может стать выходом, когда вы устали бороться с проблемами и у вас нет четкого экономического плана выхода из кризиса. Впрочем, эту процедуру можно использовать и для спасения бизнеса, чтобы законным образом приостановить активность кредиторов, которые нередко становятся более договороспособными после введения процедуры банкротства. Так, после подачи заявления требовать с должника погашения задолженности намного сложнее и дольше. За это время можно попытаться договориться о реструктуризации долгов.
Александра Улезко: Если заявление о банкротстве не подать вовремя, то последствия могут грозить владельцам и руководителям компании (на них может лечь часть долгов). Инициировать банкротство менеджменту следует, если фирма регулярно задерживает платежи, а активов больше, чем обязательств, при этом нет плана выхода из кризиса. Индивидуальным предпринимателям проще в этом отношении, поскольку им за неподачу заявления о признании себя банкротом грозит лишь штраф от 1 до 3 тысяч рублей (а за повторное правонарушение — от 3 до 5 тысяч рублей).
А как же мораторий? Разве банкротства не запретили?
Александра Улезко: Запретили, но только банкротства по заявлениям кредиторов. Мораторий, который будет действовать до 30 сентября, не мешает должникам подавать заявления о несостоятельности. Более того, до конца сентября также нельзя начислять неустойки за нарушения обязательств. Однако иски о взыскании долгов можно подавать, и суд будет их рассматривать. Аресты, наложенные приставами, также сохраняют действие.
Светлана Гузь: Мораторий на банкротство не дает распределять прибыль между акционерами, использовать взаимозачеты при расчетах с партнерами. Если это неудобно, компания может добровольно отказаться от моратория со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Какие у моратория есть подводные камни? А у банкротства вообще?
Александра Улезко: Их много. В частности, многие думают, что мораторий означает для собственников бизнеса отсрочку от субсидиарной ответственности. Проще говоря, что их лично не смогут заставить платить накопленные долги вместе с компанией. Это верно лишь отчасти.
Если финансовые проблемы начались задолго до апреля этого года, то ссылки на мораторий не помогут. Люди и компании, которым вы должны, могут убедить суд, что проблемы начались не из-за сложившейся сейчас ситуации в экономике. Поэтому время моратория лучше использовать для анализа и оптимизации бизнес-процессов и выхода из кризиса. Мораторий точно не будет вечным, хотя он и может быть продлен.
Светлана Гузь: Даже если компания благодаря мораторию не обанкротилась, при совершении сделок следует быть особо внимательными. Необходимо проверять, насколько рыночными были условия заключённых сделок — особенно если вы продаете часть имущества компании. Если за этим не следить, то в случае дальнейшего банкротства в будущем ваши кредиторы смогут оспорить эти сделки (полученные от продажи деньги придется вернуть, а имущество вернется в собственность продавца и все равно будет направлено на уплату долгов).
Банкротство — это конец? Предприятие не возродить? Я никогда не смогу вести другой бизнес?
Александра Улезко: К сожалению, реабилитационные процедуры для бизнеса в России практически не работают, поэтому большинство процедур банкротства заканчиваются ликвидацией компаний. Впрочем, ничто не мешает собственникам создать новый бизнес.
Если же речь идет о банкротстве индивидуального предпринимателя, то он в течение пяти лет после прохождения процедуры банкротства не сможет заниматься бизнесом и входить в органы управления юрлиц (но если более 50 % составляет задолженность, которая образовалась в период действия моратория, то данное правило не применяется). Банкроты без статуса ИП также не смогут руководить компаниями, но в течение 3, а не 5 лет. При этом быть участниками или учредителями юридических лиц такие люди вполне могут.
Светлана Гузь: Иногда продолжить работу компании (или возобновить ее после банкротства) возможно. Универсального ответа, как это сделать, тут нет, ведь каждая ситуация индивидуальна. Однако на практике чаще всего банкротство юрлиц приводит к прекращению бизнеса.
Одним из рисков для руководителей и собственников бизнеса, проходящего стадию банкротства, является возможность дисквалификации указанных лиц. Проще говоря, этим людям могут запретить управлять компаниями в будущем на определенный срок. Такие последствия возможны, если главы компании-банкрота вели себя недобросовестно: затянули с подачей заявления о банкротстве, не исполняли решения суда, преднамеренно довели фирму до несостоятельности.
Мой бизнес обанкротился, я чист от долгов?
Александра Улезко: Понятие освобождения от долгов есть только в банкротстве граждан. И об этом должно быть сказано в определении суда о завершении процедуры. Но это применяется только при условии добросовестного поведения должника. Если же говорить о корпоративных банкротствах, то они завершаются ликвидацией и обязательства юридического лица прекращаются, хотя в определенных случаях кредиторы могут предъявить требования к бывшим руководителям и собственникам бизнеса.
Светлана Гузь: Если суд сочтет, что собственники и руководители компании вели себя неправомерно и недобросовестно, их могут привлечь к субсидиарной ответственности. Кредиторы смогут требовать с них возмещения своих убытков, и процедура банкротства юрлица не может в этом помешать.
То же самое может произойти, если имущества компании так мало (а долгов так много), что процедуру банкротства не получится довести до логического конца - удовлетворения требований кредиторов. На практике такие случаи широко распространены.
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