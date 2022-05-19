Банкротство в 2022: как работает мораторий, кто может провести процедуру и спасет ли это бизнес?

Когда стоит подавать заявление о банкротстве?

Светлана Гузь: Если говорить простым языком, начинать процедуру банкротства следует в нескольких ключевых случаях:

Если активов компании недостаточно, чтобы расплатиться со всеми кредиторами, кому вы должны;

Если выплаты одному кредитору (в том числе государству в виде налогов) не дадут расплатиться с другими кредиторами.

Банкротство может стать выходом, когда вы устали бороться с проблемами и у вас нет четкого экономического плана выхода из кризиса. Впрочем, эту процедуру можно использовать и для спасения бизнеса, чтобы законным образом приостановить активность кредиторов, которые нередко становятся более договороспособными после введения процедуры банкротства. Так, после подачи заявления требовать с должника погашения задолженности намного сложнее и дольше. За это время можно попытаться договориться о реструктуризации долгов.

Александра Улезко: Если заявление о банкротстве не подать вовремя, то последствия могут грозить владельцам и руководителям компании (на них может лечь часть долгов). Инициировать банкротство менеджменту следует, если фирма регулярно задерживает платежи, а активов больше, чем обязательств, при этом нет плана выхода из кризиса. Индивидуальным предпринимателям проще в этом отношении, поскольку им за неподачу заявления о признании себя банкротом грозит лишь штраф от 1 до 3 тысяч рублей (а за повторное правонарушение — от 3 до 5 тысяч рублей).