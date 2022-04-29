«Токсичные русские деньги»: заморозка счетов, отказы в банках — с чем столкнулись россияне за рубежом

СМИ много пишут о проблемах россиян с европейскими банками: заморозках старых счетов, отказах в открытии новых и блокировках денежных переводов. Причем, касается это не только олигархов и миллиардеров, попавших в под санкции, но и рядовых граждан. Как обезопасить свои деньги и что делать, если средства застряли между российскими и зарубежными счетами? Разбираемся в нашем материале.
Как Журналисты Reuters недавно написали программную статью о том, что российские деньги становятся «токсичными». Европейский ЦБ рекомендовал банкам Старого Света тщательно проверять все транзакции, связанные с россиянами и белорусами, чтобы не допустить обхода санкций. Особенно строг в этом отношении французский Societe Generale (его клиенты даже создали петицию, против «вопиющей дискриминации по национальному признаку»). В сети также появились тексты предупреждений российским клиентам Deutsche Bank о возможной блокировке сервисов (если они не смогут подтвердить наличие у них актуального вида на жительство). По данным Forbes, швейцарский банк UBS рассылает российским клиентам письма, в которых сообщает, что перестает управлять их деньгами.
Как сообщила The Washington Post, дистанцируется от российских денег и Кремниевая долина. Стартап-инкубаторы требуют от потенциальных инвесторов подтвердить тот факт, что те не являются объектом санкций и никак не связаны с россиянами, попавшими под ограничения. Более того, американские власти сообщили, что не планируют возвращать российским бизнесменам арестованные средства.
За последнее время несколько состоятельных россиян, официально не попавших под санкции, столкнулись с блокировкой своих европейских счетов. Среди них оказался экс-совладелец и сооснователь компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, известный критикой российских властей. Проблемы возникли с единственным его вкладом, открытым на российский паспорт.
Кого это коснулось?
Сразу несколько проживающих за рубежом россиян, с которыми удалось пообщаться редакции «Собака.ru», сообщили, что сами не сталкивались с проблемами, но слышали о том, что сложности возникали у других. «В чатах релокантов очень много вопросов: где, как и через какие ухищрения удалось получить карту турецкого банка, — рассказала юрист Ксения, эмигрировавшая в Турцию. — В Стамбуле говорят, менее охотно открывают [счета] россиянам, но мы в Анкаре, здесь к российскому паспорту относятся нормально».
А вот IT-специалист Алексей (имя изменено по просьбе героя, — прим. Ред.) сообщил, что в Нидерландах не смог воспользоваться услугами брокерской компании. «При попытке зарегистрироваться [в приложении] появлялось окно "национальность не поддерживается". Писал им, мне ответили, что сейчас не обслуживают русских. Я отправил заявление о дискриминации в муниципалитет. Мне позвонили из сервиса, извинялись, сказали, что это не политика компании, что скоро все разблокируют, что просто проверяют людей на наличие в санкционных списках, что зарегистрированных клиентов проблема не коснулась. Но я уже воспользовался услугами другого брокера», — сказал он.
Юрист Иван за март дважды получил отказ на запрос об открытии счета в Венгрии. При этом он живет в этой стране около года и сам работает финансовой сфере. «Мне отказали в двух крупных банках. В одном на стойке сказали, что с паспортом из России не работаем. В другом приняли документы на проверку и пришел ответ: мол, не можем [открыть счет] из-за внутренней политики компании», — объяснил он.
Два петербургских миллиардера, пожелавших остаться неназванными, также рассказали о проблемах со счетами. В первом случае у бизнесмена был заморожен личный счет в Финляндии. В другом санкции наложили во Франции на счет супруги собеседника. «У нашей семьи есть небольшая квартира во Франции, куда мы приезжаем летом. Жена оплачивала клининг и охрану с французского счета: с марта банковские операции перестали проходить. Мы запросили разъяснения — пока получаем только отписки» — рассказал бизнесмен. Стоит отметить, что оба собеседника не входят ни в один из санкционных списков.
С подобными проблемами сталкиваются далеко не все. «Я написала в свой банк в начале марта, пройдут ли платежи из РФ от семьи и не заблокируют ли мой счет из-за них, — рассказала маркетинг специалист из Австрии Александра, — банк не заблокировал мой счет и не просил подтверждение, что я здесь живу или у меня есть вид на жительство». Впрочем, она отметила, что сложности с переводами у нее все же возникли, но проблема, как ей объяснили, была на российской стороне: «банк в РФ не пропустил платеж, деньги до банка здесь даже не дошли».
Антон Костичев, специалист по недвижимости на Кипре, рассказал «Собака.ru», что потенциальные проблемы с банками, которые могут возникнуть у россиян в Европе, приводят к тому, что людям с паспортом РФ сложнее снять жилье, чем гражданам других стран. «Примерно каждый десятый арендодатель здесь откажет вам, потому что вы русские. Это происходит не из-за русофобии, просто люди боятся, что русские не смогут платить», — отметил он (ранее ТАСС писал, россияне спешно продают недвижимость в Испании, которую не могут обслуживать из-за финансовых ограничений).
Можно ли как-то избежать проблем?
Управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова в беседе с «Собака.ru» отметила, что перед проведением любой банковской операции в новых условиях следует согласовать с банком-отправителем и банком-получателем, смогут ли они произвести платеж. «При этом, если у вас один [зарубежный] счет, то следует подумать об открытии альтернативного для снижения страновых рисков и возможных блокировок работы», — добавила она.
По словам Семена Кирьяка, партнера юридической фирмы «Кирьяк и партнеры», хорошим решением может стать открытие счета за пределами России и ЕС, к примеру, в Грузии, Армении, Казахстане. Однако и этот способ не является панацеей. «В некоторых странах для нерезидентов вводятся ограничения по снятию долларов и евро, переводам в другие юрисдикции (например, Грузия). То есть, карту можно будет использовать только на территории государства, в котором открыт счет. В качестве альтернативы многие рассматривают переход к расчетам с использование криптовалюты. Однако некоторые биржи ввели ограничения против россиян, владеющих [крипто-]кошельками», — пояснил он.
Даниил Большаков
петербургский журналист:
Я приехал в Армению 11 марта, примерно с того времени местные банки начали ужесточать условия открытия счетов с нерезидентами. Так, к примеру, я вместе с другом из России пытался открыть счет в одном из банков 15 марта, но нам отказали, сославшись на то, что мы нерезиденты. Кстати, сотрудница банка сказала, что три дня назад банк открывал счета для россиян, а теперь изменил условия. Та же ситуация оказалась в еще одном банке. Я обошел еще несколько отделений и у каждого были различные условия открытия счетов, чаще всего это: конская комиссия за открытие счета (в переводе на рубли более 10 000 руб.), обязательное предоставление форм НДФЛ, и прочее.
На тот момент (15 марта) без каких либо условий счет для нерезидентов открывал один из банков. В его отделении требовалось оставить заявку на открытие счета для нерезидента, дождаться, пока ее одобрят (3 дня, как нам обещали), потом прийти, подписать документы и прождать еще три дня для получения карты. При этом в отделении сразу сказали, что условия могут измениться, даже если ты уже оставил заявление об открытие счета. Так и произошло — придя через неделю, выяснилось, что теперь для получения карты нужно отдать около 3000 руб. комиссии и если ты хочешь иметь несколько валютных счетов, то нужно каждый раз подавать заявление и, соответственно, платить комиссию.
Компаниям, которые постоянно ведут внешнеэкономическую деятельность, придется искать наиболее лояльные банки, которые готовы будут иметь дело с деньгами российских юрлиц, отметил Антон Именнов, управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & paper. «Если же и подобных банков не найдется, то предпринимателям придется переориентировать свой бизнес на ведение дел в "дружественных" юрисдикциях», — сказал он.
В любом случае полностью исключить риск подобных проблем сейчас нельзя, считает Андрей Алексейчук, юрист практики IP/IT бюро «Качкин и Партнеры». «Новые санкции появляются чуть ли не каждый день, финансовые компании, скорее всего, сами не до конца понимают, могут ли они в конкретной ситуации открыть счет или осуществить транзакцию. К сожалению, любые операции, в той или иной степени связанные с Россией, сейчас будут подвергаться дополнительным проверкам», — заключил он.
Что делать, если счет или перевод заблокированы?
Все опрошенные редакцией эксперты сходятся в том, что при заморозке счета или блокировке транзакции, клиенту остается только взаимодействовать с банком. «Это не ускорит процесс перевода, но позволит найти на каком этапе деньги "зависли"», — отметил Семен Кирьяк.
Антон Именнов добавил, что при возникновении проблемы (к примеру при блокировке счета) в банк можно предоставить заключение от независимых юристов, которое бы подробно объяснило бы спорные моменты в биографии клиента. «Исходя из нашей практики взаимодействия с банками и прочими учреждениями, это наиболее разумный и взвешенный подход в работе с ними», — сказал он.
Андрей Алексейчук также отметил, что несмотря на санкции «пока ни в одной западной стране банки не могут отказывать в обслуживании и проведении операций только лишь на основании российского гражданства». «В большинстве случаев объяснение ситуации и предоставление соответствующих документов должно помочь разрешить проблему. Если, конечно, на вас, на ваш банк или на вашу компанию не распространяются введенные санкции», — заключил он.
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