«Токсичные русские деньги»: заморозка счетов, отказы в банках — с чем столкнулись россияне за рубежом

Кого это коснулось?

Сразу несколько проживающих за рубежом россиян, с которыми удалось пообщаться редакции «Собака.ru», сообщили, что сами не сталкивались с проблемами, но слышали о том, что сложности возникали у других. «В чатах релокантов очень много вопросов: где, как и через какие ухищрения удалось получить карту турецкого банка, — рассказала юрист Ксения, эмигрировавшая в Турцию. — В Стамбуле говорят, менее охотно открывают [счета] россиянам, но мы в Анкаре, здесь к российскому паспорту относятся нормально».

А вот IT-специалист Алексей (имя изменено по просьбе героя, — прим. Ред.) сообщил, что в Нидерландах не смог воспользоваться услугами брокерской компании. «При попытке зарегистрироваться [в приложении] появлялось окно "национальность не поддерживается". Писал им, мне ответили, что сейчас не обслуживают русских. Я отправил заявление о дискриминации в муниципалитет. Мне позвонили из сервиса, извинялись, сказали, что это не политика компании, что скоро все разблокируют, что просто проверяют людей на наличие в санкционных списках, что зарегистрированных клиентов проблема не коснулась. Но я уже воспользовался услугами другого брокера», — сказал он.

Юрист Иван за март дважды получил отказ на запрос об открытии счета в Венгрии. При этом он живет в этой стране около года и сам работает финансовой сфере. «Мне отказали в двух крупных банках. В одном на стойке сказали, что с паспортом из России не работаем. В другом приняли документы на проверку и пришел ответ: мол, не можем [открыть счет] из-за внутренней политики компании», — объяснил он.

Два петербургских миллиардера, пожелавших остаться неназванными, также рассказали о проблемах со счетами. В первом случае у бизнесмена был заморожен личный счет в Финляндии. В другом санкции наложили во Франции на счет супруги собеседника. «У нашей семьи есть небольшая квартира во Франции, куда мы приезжаем летом. Жена оплачивала клининг и охрану с французского счета: с марта банковские операции перестали проходить. Мы запросили разъяснения — пока получаем только отписки» — рассказал бизнесмен. Стоит отметить, что оба собеседника не входят ни в один из санкционных списков.