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Сбербанк приостановил все валютные переводы за границу

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Сбербанк приостановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. С 7 апреля переводы нельзя совершать в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей кредитной организации.

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Это решение приняли из-за вступивших в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — добавил он.

Отмечается, что пока сохраняется возможность совершать рублевые переводы по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.

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