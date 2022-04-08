Сбербанк приостановил все валютные переводы за границу

Это решение приняли из-за вступивших в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

«Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — добавил он.

Отмечается, что пока сохраняется возможность совершать рублевые переводы по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье.