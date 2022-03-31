Все договоры с привязкой к валюте и мировым товарным индексам намерены запретить в России

Как пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта, в пояснительной записке ФАС отмечает, что документ разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках.

Как объясняют эксперты, привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Например, иностранные собственники недвижимости используют для расчета арендной платы используют привязку к валюте, а металлурги — привязывают цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов. Также механизм распространен в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства.

Все ранее заключенные договоры, в случае принятия закона, должны быть изменены в течение 30 дней с момента официального опубликования. В случае, если стороны не придут к новому соглашению, исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года. Тогда курс доллара составлял 86,28 рубля.

Отдельно отмечается, что положения законопроекта не затрагивают сделки при внешней торговле. Несмотря на это, их все равно намерены перевести в национальную валюту. Так, 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что все поставки природного газа покупателям из недружественных стран должны быть оплачены в рублях.