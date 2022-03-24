У меня были инвестиции — что теперь делать? Забирать деньги или ждать? Акции Сбера правда продают по 1 центу?

Стоит ли сейчас покупать акции?

Дмитрий Марков: можно присмотреться к ряду упавших акций, но просто большое падение цены не должно быть основным критерием для покупки, как и ситуативный рост после открытия торгов. Важно изучить ситуацию в конкретно взятой фирме, ее перспективы и показатели, почитайте также мнения финансовых аналитиков. В текущем кризисе есть несколько типов компаний, которые могут показать наиболее быстрое восстановление котировок и при этом, несмотря на стартовый рост все еще остаются интересными для приобретения. Это экспортеры сырья, не подпадающие под серьезные санкции, бенефициары от импортозамещения и защитные истории. К первой категории можно отнести: Лукойл, Газпром, Полюс, Алроса, Норильский никель. От импортозамешения выигрывают Yandex, VK company, Qiwi. К надежным защитным историям отношу МТС, X5 Retail, Юнипро.

Руслан Мухаметшин: основываясь только на том, что акции упали — покупать не стоит. Торговля на новостях или приобретение просадок — это игра в казино. Покупать стоит бизнес, который вы понимаете. Подразумевается, что вы изучили отрасль, отчетность компании за несколько лет, рынки сбыта, проанализировали наиболее существенные риски и возможности. Если такую компанию можно купить дешево, то почему нет?

То же касается и ситуативного роста акций во время открытия торгов. Если вы не профессионал, то в спекуляциях участвовать не стоит. Если вы понимаете тот или иной бизнес, видите, что определенная компания стоит по фундаментальным показателям дешево, вы считаете, что она будет расти, то имеет смысл ее покупать. Просто гнаться за общей волной рынка я бы не стал.