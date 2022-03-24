У меня были инвестиции — что теперь делать? Забирать деньги или ждать? Акции Сбера правда продают по 1 центу?

В начале 2022 года практически каждый девятый россиянин имел брокерский счет. Однако с введением санкций в отношении России и отечественных компаний для инвесторов настали тяжелые времена. Акции крупнейших российских предприятий упали в цене, многие люди потеряли средства, а торговля ценными бумагами была закрыта почти на месяц. В первый день после возобновления торгов рынок стремительно растет (акции Сбера прибавили более 20%, а ФосАгро и вовсе больше 30%). Что делать? Наконец выводить деньги и навсегда закрыть инвестсчет? Или подождать пока все опять подорожает? Разбираемся вместе с финконсультантом, автором стратегий автоследования «Финам» Дмитрием Макаровым и руководителем департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс» Русланом Мухаметшиным.
У меня был инвестиционный или брокерский счет, он «похудел» наполовину. Я думал все пропало. Зря паниковал?
Дмитрий Марков: инвестирование в фондовый рынок несет повышенные риски, взамен давая повышенную доходность. Раз в несколько лет на фоне макроэкономических потрясений возможны существенные падения котировок. Что мы и видели в феврале. Практика показывает, что со временем котировки акций всегда восстанавливаются.
Руслан Мухаметшин: сложнее дело обстоит с облигациями, действительно инфляция съест значительную часть их стоимости, а продать облигации по номинальной цене вряд ли получится в моменте, и даже если дождаться погашения облигаций в полном объеме — это будут уже совсем другие деньги.
Может сейчас вывести деньги пока падение акций хоть немного удалось отыграть?
Дмитрий Марков: сейчас разумно сохранить свои портфели до восстановления котировок. Российские акций стали стоить очень дешево по финансовым показателям. Ожидаю восстановления цен акций в течение года-двух. Несмотря на то что сразу после открытия торгов мы увидели рост на 20% и больше, потенциал роста остается большим. Поэтому стоит средства в акциях оставить: опыт того же Ирана, который также находится под санкциями, показывает, что местные акции позволяют не только обогнать инфляцию, но и заработать.
Руслан Мухаметшин: я бы не держал крупные суммы на брокерском счете, если они не вложены в ценные бумаги. Брокеры, хоть в достаточной мере и зарегулированы, так же подвержены рыночным рискам при значительных колебаниях рынка. Продавать или нет акции , вопрос качества подобранного портфеля и веры в сохранение рыночной экономики в России в принципе. Однако, если на вашем брокерском счету находятся не последние ваши деньги, то забирать бы их сейчас я не стал. Я сторонник длинных вложений, основанных на фундаментальных значениях. Ряд российских компаний все еще стоят дешевле, чем они по экономическим соображениям (не политическим) могли бы стоить.
Стоит ли сейчас покупать акции?
Дмитрий Марков: можно присмотреться к ряду упавших акций, но просто большое падение цены не должно быть основным критерием для покупки, как и ситуативный рост после открытия торгов. Важно изучить ситуацию в конкретно взятой фирме, ее перспективы и показатели, почитайте также мнения финансовых аналитиков. В текущем кризисе есть несколько типов компаний, которые могут показать наиболее быстрое восстановление котировок и при этом, несмотря на стартовый рост все еще остаются интересными для приобретения. Это экспортеры сырья, не подпадающие под серьезные санкции, бенефициары от импортозамещения и защитные истории. К первой категории можно отнести: Лукойл, Газпром, Полюс, Алроса, Норильский никель. От импортозамешения выигрывают Yandex, VK company, Qiwi. К надежным защитным историям отношу МТС, X5 Retail, Юнипро.
Руслан Мухаметшин: основываясь только на том, что акции упали — покупать не стоит. Торговля на новостях или приобретение просадок — это игра в казино. Покупать стоит бизнес, который вы понимаете. Подразумевается, что вы изучили отрасль, отчетность компании за несколько лет, рынки сбыта, проанализировали наиболее существенные риски и возможности. Если такую компанию можно купить дешево, то почему нет?
То же касается и ситуативного роста акций во время открытия торгов. Если вы не профессионал, то в спекуляциях участвовать не стоит. Если вы понимаете тот или иной бизнес, видите, что определенная компания стоит по фундаментальным показателям дешево, вы считаете, что она будет расти, то имеет смысл ее покупать. Просто гнаться за общей волной рынка я бы не стал.
Стоит ли открывать сейчас новый ИИС или брокерский счет?
Дмитрий Марков: если у вас есть свободные средства, которые не понадобятся ближайший год, то почему нет? Цена на акции на панике упала существенно ниже справедливых уровней. Открылась хорошая возможность заработать. Однако важно понимать, что рост акций может произойти лишь со временем. Более того, не исключены временные существенные падения котировок даже от текущих уровней. К этому важно быть психологически готовым.
Открывать счет в валюте рекомендую только, если у вас она уже есть. Покупать новую нецелесообразно. Скорее всего, текущие курсы евро и доллара к рублю уже отражают справедливые уровни в новых условиях, маловероятен дальнейший сильный рост.
Руслан Мухаметшин: стоит, если вы готовы уделять этому время и прилагать усилия. Ведь инвестиции — это такая же работа. Другой вопрос — геополитические риски, которые в последние десятилетия регулярно реализуются в России. Так что точно не следует тратить на это последние деньги.
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