Власти Франции заморозили активы ЦБ России на 22 млрд евро

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — сказал министр. Также, по его словам, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам. Были задержаны и две яхты общей стоимостью 150 млн евро.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или получить с нее прибыли.