Минфин разрешил россиянам переводить валюту на свои счета в иностранные банки

Налоговые резиденты России смогут переводить валюту на свои счета, открытые в зарубежных банках для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Но есть условие: объем переводов не должен превышать объем средств, перечисленных за предыдущий год.

Также разрешено перечислять валюту на счета россиян в зарубежных банках, полученную от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей.

Россияне смогут самостоятельно переводить валюту со своих иностранных счетов, открытых до 1 марта, на другие свои зарубежные счета, информация о которых есть у налоговой службы РФ. Отдельных пояснений по каждому пункту от Минфина пока не поступало.

Напомним, со 2 марта россияне могут вывезти из страны не более 10 тысяч долларов наличными. Соответствующий указ «о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности» подписал президент Владимир Путин. Также Банк России установил временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян. Оно будет действовать до сентября 2022 года. Рассказываем подробнее. Помимо этого, Центральный банк России временно запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам. Такие меры будут действовать до 9 сентября, следует из сообщения на официальном сайте ЦБ.