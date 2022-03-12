Абрамович попал под санкции Британии, часть его счетов заморожена. Бизнесмена отстранили от управления ФК «Челси» — клубу предрекают банкротство

В минувший четверг, 10 марта, Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его и других российских бизнесменов признали причастными к «дестабилизации ситуации на Украине, а также к подрыву или угрозе территориальной целостности страны». Также в санкционном списке оказались Андрей Костин, президент и председатель правления ВТБ, Алексей Миллер, глава «Газпрома» и другие. Их активы будут заморожены.

После введения британских санкций в США заморозили вклады Абрамовича в хедж-фондах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель с конца февраля 2022 года пытался продать на вторичном рынке свои доли в нескольких американских инвестиционных фондах. Однако после того, как Абрамовича добавили в санкционный список правительства Великобритании, их обязали заморозить вклады бизнесмена.

Кроме того, Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси». Такое решение не повлияет на способность клуба «Челси» тренироваться и проводить матчи, утверждают в лиге. Как передает Times, из-за введенных санкций британские банки начали блокировать корпоративные кредитные карты «Челси». Еще футбольный клуб лишился возможности продавать билеты, сувенирную продукцию в клубном магазине и подписывать контракты с игроками.

Теперь некоторые СМИ допускают банкротство «Челси». По данным The Telegraph, «Челси» уведомил правительство Великобритании, что из-за санкций клуб может оказаться не в состоянии завершить текущий сезон. Клубу позволили тратить на проведение матча 500 тысяч фунтов — при том, что обычные траты составляют около 800 тысяч. Как предполагают в «Челси», они не смогут обеспечить безопасность и питание на некоторых секторах стадиона — в таком случае их придется закрыть.

В эту субботу также стало известно о том, что португальская полиция задержала раввину еврейской общины города Порту Даниэля Литвака в связи с предоставлением Роману Абрамовичу португальского гражданства. Его подозревают в нарушениях касательно выдаче соответствующего документа.