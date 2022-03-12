Абрамович попал под санкции Британии, часть его счетов заморожена. Бизнесмена отстранили от управления ФК «Челси» — клубу предрекают банкротство

Российского миллиардера Романа Абрамовича, против которого Британия ввела санкции, отстранили от управления футбольным клубом «Челси». Публикуем хронологию событий.
В минувший четверг, 10 марта, Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его и других российских бизнесменов признали причастными к «дестабилизации ситуации на Украине, а также к подрыву или угрозе территориальной целостности страны». Также в санкционном списке оказались Андрей Костин, президент и председатель правления ВТБ, Алексей Миллер, глава «Газпрома» и другие. Их активы будут заморожены.
После введения британских санкций в США заморозили вклады Абрамовича в хедж-фондах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель с конца февраля 2022 года пытался продать на вторичном рынке свои доли в нескольких американских инвестиционных фондах. Однако после того, как Абрамовича добавили в санкционный список правительства Великобритании, их обязали заморозить вклады бизнесмена.
Кроме того, Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси». Такое решение не повлияет на способность клуба «Челси» тренироваться и проводить матчи, утверждают в лиге. Как передает Times, из-за введенных санкций британские банки начали блокировать корпоративные кредитные карты «Челси». Еще футбольный клуб лишился возможности продавать билеты, сувенирную продукцию в клубном магазине и подписывать контракты с игроками.
Теперь некоторые СМИ допускают банкротство «Челси». По данным The Telegraph, «Челси» уведомил правительство Великобритании, что из-за санкций клуб может оказаться не в состоянии завершить текущий сезон. Клубу позволили тратить на проведение матча 500 тысяч фунтов — при том, что обычные траты составляют около 800 тысяч. Как предполагают в «Челси», они не смогут обеспечить безопасность и питание на некоторых секторах стадиона — в таком случае их придется закрыть.
В эту субботу также стало известно о том, что португальская полиция задержала раввину еврейской общины города Порту Даниэля Литвака в связи с предоставлением Роману Абрамовичу португальского гражданства. Его подозревают в нарушениях касательно выдаче соответствующего документа.
Напомним, ранее российский бизнесмен Роман Абрамович хотел продать футбольный клуб «Челси». Бизнесмен также планировал создать благотворительный фонд, куда пойдут все чистые доходы от продажи клуба. Деньги он пообещал направить всем жертвам военных действий на территории Украины.
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