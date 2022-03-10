Россияне снова могут брать кредитные каникулы. Что это такое и кто может на них рассчитывать?

Когда и как их получить?

Алина Бажулина: поскольку условием получения каникул у физлиц является зафиксированное падение дохода более, чем на 30%, в банк, где взят кредит, необходимо предоставить официальное подтверждение. Это может быть либо дополнительное соглашение, заключенное к трудовому договору, либо выписки по счетам, либо справка по форме 2-НДФЛ. После чего надо написать заявление и обсудить с банком условия: на какой срок требуются каникулы, как будет реструктурирован кредит в дальнейшем — увеличен срок или платеж. Банки сейчас довольно оперативно реагируют на подобные обращения клиентов, и в течение нескольких рабочих дней, как правило, запрос обрабатывается.

В случае с бизнесом все индивидуально. Нужно учитывать изначальные вводные и о кредите, и о самом бизнесе, отрасли, в которой он работает. ИП и представителям компаний лучше обращаться напрямую в свой банк с официальным запросом на реструктуризацию для того, чтобы узнать на какие преференции они могут рассчитывать, и что нужно для их получения.

Руслан Мухаметшин: обратиться с заявкой можно на следующий месяц после снижения доходов более чем на 30%, но не позднее 30 сентября 2022 года. Лучше всего сделать это тем средством коммуникации, который указан в кредитном договоре. Можно, конечно, позвонить в банк, но на практике, полагаю, лучше все же оставлять заявку либо через приложение, либо в письменной форме.