Россияне снова могут брать кредитные каникулы. Что это такое и кто может на них рассчитывать?

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях финансового кризиса, возникшего на фоне международных санкций. Одной из мер, предусмотренных этим документом, являются так называемые кредитные каникулы. Кто может на них рассчитывать, насколько можно отсрочить платежи и что дальше ждет должника? Об этом мы спросили Алину Бажулину, управляющего филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Петербурге и Руслана Мухаметшина, руководителя департамента консалтинга и оценки компании «Прайм Эдвайс».
Что такое кредитные каникулы?
Алина Бажулина: кредитные каникулы — это предоставление банком отсрочки платежей по кредитам. Государство обязывает кредитные организации в текущей ситуации предоставлять заемщикам каникулы, поэтому процедуры проходят у всех практически одинаково. Схема взаимодействия между банком и клиентом, по сути, не изменилась с 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией, и правительство приняло целый комплекс мер поддержки населения и бизнеса.
Руслан Мухаметшин: кредитные каникулы — это возможность сделать небольшую передышку. При этом вам не начисляются пени и штрафы по кредитному договору. По сути законодатель приспособил нормы, которые действовали во время ковидных ограничений, к текущей ситуации. Но это не панацея, и лишь дает время для приспособления к существенно ухудшившимся экономическим условиям. Также можно попросить не о полной отсрочке платежей, а о временном снижении их размера (при этом отдельно не оговаривается, насколько можно уменьшить ежемесячную оплату по кредиту).
У кого есть на них право?
Алина Бажулина: право есть как у заемщиков-физлиц, так и у бизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Главное, чтобы кредит был взят до 1 марта 2022 года. Помимо физлиц, кредитные каникулы могут предоставляться малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, их список есть в постановлении Правительства №434 от 3 апреля 2020 года. Перечень был сформирован в период ухудшения ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции, и с тех пор пока еще не подвергался корректировке.
Руслан Мухаметшин: кредитными каникулами могут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, месячный доход которых упал более чем на 30%. Важно: снижение должно составить от 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2021 года. По суммам займов, подпадающих под кредитные каникулы, имеются существенные ограничения: для кредитных карт – 100 тысяч рублей, для потребительских кредитов это 250 тысяч рублей (300 для индивидуальных предпринимателей), 600 тысяч рублей для автокредитов, 2 – 4.5 млн. рублей для ипотечных кредитов в зависимости от региона.
Когда и как их получить?
Алина Бажулина: поскольку условием получения каникул у физлиц является зафиксированное падение дохода более, чем на 30%, в банк, где взят кредит, необходимо предоставить официальное подтверждение. Это может быть либо дополнительное соглашение, заключенное к трудовому договору, либо выписки по счетам, либо справка по форме 2-НДФЛ. После чего надо написать заявление и обсудить с банком условия: на какой срок требуются каникулы, как будет реструктурирован кредит в дальнейшем — увеличен срок или платеж. Банки сейчас довольно оперативно реагируют на подобные обращения клиентов, и в течение нескольких рабочих дней, как правило, запрос обрабатывается.
В случае с бизнесом все индивидуально. Нужно учитывать изначальные вводные и о кредите, и о самом бизнесе, отрасли, в которой он работает. ИП и представителям компаний лучше обращаться напрямую в свой банк с официальным запросом на реструктуризацию для того, чтобы узнать на какие преференции они могут рассчитывать, и что нужно для их получения.
Руслан Мухаметшин: обратиться с заявкой можно на следующий месяц после снижения доходов более чем на 30%, но не позднее 30 сентября 2022 года. Лучше всего сделать это тем средством коммуникации, который указан в кредитном договоре. Можно, конечно, позвонить в банк, но на практике, полагаю, лучше все же оставлять заявку либо через приложение, либо в письменной форме.
На сколько даются кредитные каникулы?
Алина Бажулина: обратиться за каникулами можно до 30 сентября 2022 года. Более того, если ранее клиент уже воспользовался этой мерой во время пандемии, у него остается право сделать сейчас это еще раз. Правила в целом остались теми же, что были введены в 2020 году. Максимальный срок предоставления льготного периода, когда заемщик может не платить ежемесячные платежи — 6 месяцев.
Руслан Мухаметшин: срок может быть и меньше, чем полгода — это зависит от выбора заемщика. При этом клиент банка может в любой момент прекратить действие кредитных каникул.
А что будет дальше?
Алина Бажулина: нельзя забывать, что кредитные каникулы — это лишь отсрочка, которая не избавляет от уплаты задолженности или не уменьшает ее или проценты. По сути, долг просто реструктурируется, и те платежи, которые не поступали на банковский счет на протяжении каникул, разбиваются равными или неравными долями в соответствии с согласованным графиком на оставшийся период, либо увеличивается срок самих выплат — это все обговаривается с банком в момент заключения дополнительного оглашения. Банки заинтересованы, чтобы клиенты выплатили кредиты в полном объеме, и обычно пытаются быть гибкими.
Руслан Мухаметшин: к сожалению, за кредитные каникулы придется платить самим заемщикам. Проценты, начисленные за период отсрочки, будут капитализированы, а срок договора продлен на срок кредитных каникул. Лишь в случае с потребительскими кредитами предусмотрен особый порядок начисления процентов — процентная ставка будет составлять 2/3 от среднерыночной стоимости потребительского кредита, рассчитанной банком России на день обращения за кредитными каникулами. И все же получение кредитных каникул, даже с учетом их платности, может оказаться выгодным с учетом вероятной инфляции в России. При использовании кредитных каникул кредитный рейтинг заемщика не страдает, но важно чтобы обязательства до момента наступления кредитных каникул и после исполнялись вовремя.
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