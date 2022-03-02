ЦБ запретил гражданам из 43 стран переводить деньги из России за рубеж

Ограничение будет действовать с 1 по 31 марта 2022 года. Запрет коснется как физических, так и юридических лиц. В частности, иностранцев, у которых есть гражданство стран, объявивших о санкциях против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям.

Этим людям запрещено переводить деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы средств без открытия сетов, через системы переводов. Однако тем клиентам, чьи страны не вводили ограничения, будут доступны переводы, но не более 5 тысяч долларов в месяц.

Напомним, со 2 марта россияне могут вывезти из страны не более 10 тысяч долларов наличными. Соответствующий указ «о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности» подписал президент Владимир Путин.