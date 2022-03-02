ЦБ запретил гражданам из 43 стран переводить деньги из России за рубеж

Центробанк запретил проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции против России после начала «специальной военной операции» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) на территории Украины. Сейчас в этом списке 43 государства.
Ограничение будет действовать с 1 по 31 марта 2022 года. Запрет коснется как физических, так и юридических лиц. В частности, иностранцев, у которых есть гражданство стран, объявивших о санкциях против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое регулятор разослал кредитным организациям.
Этим людям запрещено переводить деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также проводить трансграничные переводы средств без открытия сетов, через системы переводов. Однако тем клиентам, чьи страны не вводили ограничения, будут доступны переводы, но не более 5 тысяч долларов в месяц.
Напомним, со 2 марта россияне могут вывезти из страны не более 10 тысяч долларов наличными. Соответствующий указ «о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности» подписал президент Владимир Путин.
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