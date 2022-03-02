Россиянам запретили вывозить из страны валюту наличными на сумму более 10 тысяч долларов

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в тексте указа.

С сегодняшнего дня также вводится особый порядок ряда сделок резидентов с иностранными лицами, связанными с «недружественными государствами», а также с лицами, которые находятся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места ведения хозяйственной деятельности. Для получения кредитов и займов в рублях, а также совершения сделок по приобретению ценных бумаг и недвижимого имущества, инвесторы из этих стран должны будут получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.