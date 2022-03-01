18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Власти России временно запретят иностранному бизнесу выходить из российских активов

Поделиться:

Власти России временно ограничат иностранному бизнесу возможность выхода из российских активов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Shutterstock.com

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление, в конце концов, спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что власти России «по-прежнему рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров». Кроме того, многие зарубежные компании «давно и успешно» работают на российском рынке — они создали производства с высокооплачиваемыми рабочими местами, вложили ресурсы, усилия и время в свои проекты, чтобы вывести их на полную мощность, наладили логистические цепочки. «Их товары востребованы и в нашей стране, и за рубежом. Выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», — заявил он.

По словам Мишустина, сейчас появляется все больше российских компаний, которые попадают под санкции — и их «крайне важно подержать». «Все решения по ним в конечном итоге призваны помочь тысячам наших граждан, которые работают в таких компаниях. Важно отслеживать текущую ситуацию в режиме реального времени и оперативно прорабатывать все необходимые мероприятия», — резюмировал премьер.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: