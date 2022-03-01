Великобритания ввела санкции против Сбербанка

«ПАО "Сбербанк" участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его», — приводит ТАСС выдержку из мотивировочной части решения. Также в документе отмечается, что Сбербанк является «исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России».

Санкции против Сбербанка и последующие за ними запреты вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 марта. В МИД Великобритании отмечают, что в дальнейшем будут предприняты и другие меры против российских банков. «Поскольку более 50% российской торговли зависит от долларов или фунтов стерлингов, наши скоординированные с США действия нанесут ущерб способности России торговать с миром», — отметила глава министерства Лиз Трасс.