Россию хотят отключить от системы SWIFT. Что это? Чем эта мера грозит простому горожанину?

Доцент факультета экономики СЗИУ РАНХиГС

Казалось бы, есть много возможностей для осуществления платежей: двусторонние переводы, другие системы обмена межбанковской информацией, но с момента запуска SWIFT (то есть с 1970-х годов) очень хорошо отработана система верификации данных. Она позволяет быстро и четко проверить, что счет, на который предлагается перевести деньги, это реквизиты вашего контрагента, а не фейк от мошенников.

К примеру, немецкая компания, покупающая российский газ, обслуживается одном из немецких банков. В свою очередь наш поставщик топлива, допустим, держит активы в «Сбербанке» или ВТБ. Когда оба банка входили в SWIFT, информация об отгрузке газа максимально надежно и быстро поступала немецкой стороне, и это позволяло незамедлительно произвести оплату. Когда же наши банки исключается из этой системы, то возникает вопрос, а как будут осуществляться платежи за поставленные энергоресурсы? Для малых и средних компаний ситуация еще хуже, ведь там вероятность мошенничества выше.