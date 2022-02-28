Россию хотят отключить от системы SWIFT. Что это? Чем эта мера грозит простому горожанину?

Одной из самых болезненных санкций для российской экономики может стать отключение всех банков страны от международной системы SWIFT. Часть кредитных организаций, которые ранее попали под ограничения из-за «специальной военной операции» на территории Украины, уже не могут пользоваться SWIFT. Что это за система почему она так важна и как каждый из россиян почувствует ее полное отключение? Объясняют декан экономического факультета Европейского университета Юлия Вымятнина и Доцент факультета экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.
Что такое система SWIFT?
Юлия Вымятнина: система SWIFT — система межбанковских каналов связи, позволяющая банкам быстро обмениваться сообщениями (проводить переводы между странами). Сообщения в этих каналах связи определенным образом кодированы, что делает их высокозащищенными. В целом эти сообщения касаются как переводов средств, так и информирования друг друга о различных моментах (например, о причине отказа проводить некоторую операцию, о необходимости дополнительно исследовать корректность операции и тому подобных вещах). Таким образом, эта система позволяет банкам общаться быстро и безопасно.
Почему она так важна и почему все так опасаются, что ее могут отключить для России?
Юлия Вымятнина: собственно, если все банки страны отключат от SWIFT, возникнут проблемы проведения платежей. Нам не смогут заплатить из-за границы (за наши нефть, газ и другие товары и услуги) и мы не сможем платить за товары и услуги, которые мы покупаем за границей. Не получится переводить деньги родственникам в другие страны. По сути, полное отключение России от SWIFT означает серьезные финансовые проблемы для нашей страны, но также, в краткосрочной перспективе, и для других стран — невозможно прекратить полностью покупать наши нефть, газ, металлы, зерно, поскольку тогда все эти товары резко подорожают, что еще усилит инфляцию, которая и так высокая в большинстве стран мира (не только у нас). Разумеется, спустя какое-то время рынки этих товаров изменят свою конфигурацию, подстроятся и спрос, и предложение, но эти процессы могут занять достаточно длительное время.
Артем Голубев
Доцент факультета экономики СЗИУ РАНХиГС
Казалось бы, есть много возможностей для осуществления платежей: двусторонние переводы, другие системы обмена межбанковской информацией, но с момента запуска SWIFT (то есть с 1970-х годов) очень хорошо отработана система верификации данных. Она позволяет быстро и четко проверить, что счет, на который предлагается перевести деньги, это реквизиты вашего контрагента, а не фейк от мошенников.
К примеру, немецкая компания, покупающая российский газ, обслуживается одном из немецких банков. В свою очередь наш поставщик топлива, допустим, держит активы в «Сбербанке» или ВТБ. Когда оба банка входили в SWIFT, информация об отгрузке газа максимально надежно и быстро поступала немецкой стороне, и это позволяло незамедлительно произвести оплату. Когда же наши банки исключается из этой системы, то возникает вопрос, а как будут осуществляться платежи за поставленные энергоресурсы? Для малых и средних компаний ситуация еще хуже, ведь там вероятность мошенничества выше.
А разве ее еще SWIFT у нас не отключили?
Юлия Вымятнина: Пока объявлено о том, что от системы SWIFT отключили те банки, против которых введены санкции. Правда, ранее для этих банков было заблокировано проведение операций в иностранной валюте с иностранными банками-контрагентами. Поэтому в данном случае отключение этих банков от SWIFT носит скорее ритуальный характер — они и до этого отключения не могли проводить операции. Правда, у них есть некоторый срок, в течение которого они смогут завершить ряд операций, но этот срок именно на завершение операций, уход с иностранных рынков ценных бумаг и тому подобному. Остальные банки пока от SWIFT не отключены.
Артем Голубев: Пока мы говорим, что под санкции попала только часть банков, но эта часть банков обеспечивает почти 80% банковской системы России.
Что ждет россиян, если эта система будет отключена?
Юлия Вымятнина: Если все наши банки полностью отключат от SWIFT, пока не будут задействованы другие каналы связи, платежи проходить не будут. Мы не сможем платить за подписку на Spotify, покупать товары на Amazon, продавать товары и услуги. В принципе, есть другие системы — например, Телекс, которым раньше пользовались. По сути, Телекс, это связь по типу телеграфа. Но это система медленная, сообщения в ней отправляются вручную, что увеличивает вероятность ошибок. Кроме того, не факт, что эта система сохранилась во многих банках (скорее только в старых и крупных), не факт, что ей легко будет начать пользоваться, и совсем не факт, что иностранные банки захотят ей пользоваться, поскольку за это им будут грозить вторичные санкции (санкции за попытку обойти наложенные на российскую банковскую систему санкции). Можно, наверняка, поискать еще какие-то обходные пути и посредников, которые будут готовы рисковать вторичными санкциями в обмен на комиссию за проведение платежей. Это означает, что цена проведения платежей через границу возрастет, а значит, вырастет стоимость всех импортных товаров.
Артем Голубев
Доцент факультета экономики СЗИУ РАНХиГС
Если отключение SWIFT приведет к ограничению нашего импорта, прежде всего сырья, то это очень серьезно ударит по бюджету и экономике в целом. Это может привести к тому, что мы столкнемся с задержками зарплат даже у бюджетников и госслужащих. Также могут существенно сократить расходов по отдельным направлениям, которые и так были недофинансированы: культура, искусство, наука.
Что делать в этих условиях?
Юлия Вымятнина: Не паниковать и не пытаться срочно что-то сделать, если нет твердой уверенности, что это вам действительно нужно. Пытаться выгадать на происходящем — очень плохая стратегия, так как у многих из нас нет для этого времени, достаточных средств и, главное, стрессоустойчивости. Советую ограничиться теми операциями, которые абсолютно нужны.
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