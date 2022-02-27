Как теперь будут работать pay-сервисы в России? Объяснил ЦБ

Так, Apple pay, Google Pay, Samsung Рay работает для карт всех банков, кроме тех, что попали под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие»). Платежи через эти сервисы для карт, которые выпущены другими банками («Сбер», «Альфа», «Тинькофф» и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из этих банков.

Тем не менее ЦБ порекомендовал «на всякий случай» носить с собой карту, чтобы можно было расплатиться без использования pay-сервисов.