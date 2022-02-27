Как теперь будут работать pay-сервисы в России? Объяснил ЦБ

Банк России уточнил, как теперь будут работать pay-сервисы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay) в России. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале.
Так, Apple pay, Google Pay, Samsung Рay работает для карт всех банков, кроме тех, что попали под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие»). Платежи через эти сервисы для карт, которые выпущены другими банками («Сбер», «Альфа», «Тинькофф» и др.), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживаются одним из этих банков.
Тем не менее ЦБ порекомендовал «на всякий случай» носить с собой карту, чтобы можно было расплатиться без использования pay-сервисов.
Напомним, также ранее Евросоюз, США и Канада решили отключить российские банки, которые попали под санкции, от системы межбанковских платежей SWIFT. По мнению главы ЕС, это станет «эффективным способом блокировки российского экспорта и импорта» и предотвратит работу банков «на глобальном уровне»
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