18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением к клиентам на фоне санкций

Поделиться:

Крупнейшие российские банки выступили с совместным заявлением к клиентам из-за введения санкций. Об этом сообщает «Интерфакс».

Shutterstock.com

Общее заявление сделали Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Открытие» и другие финансовые организации. В компаниях заявили, что они готовились к «различным сценариям» и продолжат вести свою деятельность в штатном режиме. Банки также пообещали сделать все возможное, чтобы пройти «нестабильный период» спокойно.

«Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях», — сказано в заявлении.

Напомним, для клиентов российских банков, попавших под санкции, станут недоступны платежные сервисы Apple Pay и Google Pay. Также пользователи карт не смогут расплатиться ими за границей.

Военная операция на Украине. Что будет с курсом рубля и валютой? А с ценами? Банковские карты не перестанут работать? А инвестиции?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: