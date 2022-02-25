Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами российских банков, попавших под санкции

Для клиентов российских банков, попавших под санкции, станут недоступны платежные сервисы Apple Pay и Google Pay. Также пользователи карт не смогут расплатиться ими за границей.
Как сообщили в Банке России, клиенты банков, попавших под санкции — это банки группы ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк, а также банк «Открытие» — не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.
Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени. «Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — резюмировали в Центробанке.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Кроме того, обвал рынка российских акций в день объявления «специальной военной операции» на востоке Украины стал рекордным.
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