Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами российских банков, попавших под санкции

Как сообщили в Банке России, клиенты банков, попавших под санкции — это банки группы ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк, а также банк «Открытие» — не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.

Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени. «Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — резюмировали в Центробанке.