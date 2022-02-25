Больше всего за сутки, 24 февраля, потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — 6,2 миллиарда долларов. Таким образом, его состояние уменьшилось до 13 миллиардов. Всего с начала года он потерял 9,75 миллиарда долларов. Потери главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова за день составили 4,2 миллиарда долларов, с начала года — 5,86 миллиарда.

Президент международной сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин потерял за сутки 3,8 миллиарда долларов, с начала года — 5,56 миллиарда Геннадий Тимченко, которому принадлежат доли в НОВАТЭКе, «Сибуре» «Стройтрансгазе» и «Трансойле» — 3,7 миллиарда долларов (10,3 миллиарда с начала года). Президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял 24 февраля 3 миллиарда долларов, с начала года его состояние уменьшилось на 4,77 миллиарда.