Богатейшие люди России потеряли после объявления «специальной военной операции» в Украине более 38 миллиардов долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Bloomberg.
Больше всего за сутки, 24 февраля, потерял президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — 6,2 миллиарда долларов. Таким образом, его состояние уменьшилось до 13 миллиардов. Всего с начала года он потерял 9,75 миллиарда долларов. Потери главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова за день составили 4,2 миллиарда долларов, с начала года — 5,86 миллиарда.
Президент международной сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин потерял за сутки 3,8 миллиарда долларов, с начала года — 5,56 миллиарда Геннадий Тимченко, которому принадлежат доли в НОВАТЭКе, «Сибуре» «Стройтрансгазе» и «Трансойле» — 3,7 миллиарда долларов (10,3 миллиарда с начала года). Президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял 24 февраля 3 миллиарда долларов, с начала года его состояние уменьшилось на 4,77 миллиарда.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Кроме того, обвал рынка российских акций в день объявления «специальной военной операции» на востоке Украины стал рекордным.
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