По итогам основных торгов 24 февраля индекс Мосбиржи составил 2058,12 пункта — падение за сутки составит 33,3%. Индекс РТС, основной индикатор фондового рынка России, за день потерял 39,4% и достиг 742,91 пункта. Цены большинства «голубых фишек», лидеров индустрии рухнули в пределах 48,8%.

Как пишет «Интерфакс», подешевели акции «Интер РАО» (-48,8%), Сбербанка (-46,7% и -47,4% «префы»), расписки TCS Group (-46,2%), бумаги «Яндекса» (-45,9%), ВТБ (-42%), расписки OZON (-41,7%), акции «Роснефти» (-37,9%), АФК «Система» (-37,7%), Polymetal (-35,1%), «Сургутнефтегаза» (-34,6% и -20,5% «префы»), «ЛУКОЙЛа» (-33%), «Магнита» (-32,5%), «Газпрома» (-32,3%), «АЛРОСА» (-32,1%), «Аэрофлота» (-31,8%), ПАО «Полюс» (-31,6%), «Татнефти» (-30,8%), UC Rusal (-30,2%), «Газпром нефти» (-26,7%), «Северстали» (-25,5%), «НЛМК» (-23,1%), «МТС» (-22,7%), «НОВАТЭКа» (-22,1%), «ММК» (-21,8%), «Норникеля» (-17,3%), «Московской биржи» (-16,5%), «РусГидро» (-14,1%).

24 февраля США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот». После объявления Британии акции банка и перевозчика усилили падение.

Бумаги ВТБ на минимуме снижались более чем на 51% и обновили исторический минимум, достигнув 0,16390 рубля. Акции «Аэрофлота» торговались на 31% дешевле цены закрытия среды, 23 февраля. Как пишет РБК, к 21:25 по московскому времени падение замедлилось и составляет почти 25%.