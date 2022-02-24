Военная операция на Украине. Что будет с курсом рубля и валютой? А с ценами? Банковские карты не перестанут работать? А инвестици?

Что будет с ценами на другие товары?

Артем Голубев: они будут расти, инфляция заметно превысит 10% в годовом выражении (напомню, еще недавно она была меньше 9%). При этом рост цен на продукты, как правило, опережает официальные цифры инфляции раза в два.

Дорожать будет все: импортные товары вырастут в цене из-за роста курса доллара. Те, кто раньше покупал эти продукты, вынуждены будут перейти на более дешевые (которые в свою очередь на фоне повышения спроса тоже станут менее доступными). Дальше весьма вероятна реализация эффекта замещения: те кто ранее ел говядину, станут есть курицу, те, кто покупал курицу, перейдут на гречку и макароны. В результате во всех категориях цены станут выше, причем самые дешевые товары, с которых уже некуда переходить, будут расти в цене опережающими темпами, что ударит по беднейшим слоям населения.

Поэтому если у вас сейчас есть свободные средства, то, возможно, имеет смысл купить некоторое количество круп, консервов и других не скоропортящихся товаров, чтобы не стать жертвой спекулятивных скачков цен, после которых все равно в обозримом будущем наступит коррекция. Дождаться этого и помогут запасы.