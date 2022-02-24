Военная операция на Украине. Что будет с курсом рубля и валютой? А с ценами? Банковские карты не перестанут работать? А инвестици?

Россия начала «специальную военную операцию» на территории Украины, западные лидеры грозят все более серьезными санкциями. На этом фоне рубль стремительно падает и появляются новости о дефиците валюты в банкоматах. Стоит ли ждать дефицита и скачка цен, нужно ли переводить все сбережения в валюту? Отвечаем на все эти тревожные вопросы вместе с доцентом кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артемом Голубевым.
Как санкции отразятся на простых россиянах?
Артем Голубев: санкции так или иначе коснутся всех нас. Они будут расшириться и уже говорится, что под них могут попасть поставки в Россию различных электронных чипов и комплектующие, которые используются при производстве самых разных устройств: от кухонной техники и телевизоров до автомобилей.
Все это приведет к возможной нехватке и росту цен на эти товары, а также подстегнет общую инфляцию. Вполне вероятно, что нам придется вспомнить забытое с советских времен понятия дефицита по целому спектру товаров.
Что будет с ценами на другие товары?
Артем Голубев: они будут расти, инфляция заметно превысит 10% в годовом выражении (напомню, еще недавно она была меньше 9%). При этом рост цен на продукты, как правило, опережает официальные цифры инфляции раза в два.
Дорожать будет все: импортные товары вырастут в цене из-за роста курса доллара. Те, кто раньше покупал эти продукты, вынуждены будут перейти на более дешевые (которые в свою очередь на фоне повышения спроса тоже станут менее доступными). Дальше весьма вероятна реализация эффекта замещения: те кто ранее ел говядину, станут есть курицу, те, кто покупал курицу, перейдут на гречку и макароны. В результате во всех категориях цены станут выше, причем самые дешевые товары, с которых уже некуда переходить, будут расти в цене опережающими темпами, что ударит по беднейшим слоям населения.
Поэтому если у вас сейчас есть свободные средства, то, возможно, имеет смысл купить некоторое количество круп, консервов и других не скоропортящихся товаров, чтобы не стать жертвой спекулятивных скачков цен, после которых все равно в обозримом будущем наступит коррекция. Дождаться этого и помогут запасы.
Что будет с рублем?
Артем Голубев: я думаю, что существенно выше 90 рублей официальный курс доллара вряд ли поднимется. Хотя исключать и такого развития событий нельзя. Все будет зависеть от того, как долго будет идти военная операция.
В этих условиях бежать в обменники совершенно бессмысленно. С огромной долей вероятности через полгода-год курс будет даже ниже чем сейчас и уж тем более ниже, чем максимальные значения, которые мы могли видеть утром 24 февраля. Все же рубль поддерживают целый ряд факторов: очень высокие цены на нефть, тот факт, что основной вывоз капитала произошел ранее, огромные золотовалютные запасы ЦБ, которые могут быть направлены на поддержку курса национальной валюты при критических ситуациях.
Смогу ли я пользоваться банковской картой?
Артем Голубев: Пока к крупнейшим банкам России, таким как «Сбербанк» и ВТБ, санкции не применены (хотя заявления о возможности такого развития событий делаются). Ограничения уже коснулись таких кредитных организаций как «Россия», «Промсвязьбанк» и ВЭБ. Они либо вообще не обслуживают население, либо занимают на рынке банковских карт незначительную долю. Поэтому пока подавляющее число россиян могут использовать свои карточки для покупок, в том числе в иностранных интернет-магазинах.
Будут ли санкции распространяться на другие банки с госучастием — вопрос открытый. При худшем развитии событий Россию могут отключить от системы электронных платежей SWIFT, что приведет к тому, что карточки российских банков за рубежом перестанут работать. Проблемы возникнут и у компаний с валютными расчетами. Я думаю, что эта мера будет одной из последних, которые могут быть приняты в качестве санкций, потому что валютные расчеты касаются широкого спектра операций по нефти, газу, металлу. Это приведет к проблемам у покупателей российского сырья, росту цен на мировых рынках и в конечном итоге к росту инфляции по всему миру.
У меня был инвестиционный счет, акции упали. Все пропало?
Артем Голубев: не совсем. Выходить из рухнувших в цене инвестиционных активов уже поздно, поэтому остается только ждать и не поддаваться панике. Если есть свободные деньги можно, наоборот, докупить подешевевших акций (главное, не брать для этого кредит!).
Если не произойдет глобальных катаклизмов «Сбербанк», «Газпром» или «Яндекс» все равно через некоторое время будут дорожать. Полный запрет на торговлю российскими природными ресурсами вряд ли возможен, это слишком сильно ударит по мировым рынкам. Если ситуация успокоится, ценные бумаги смогут отыграть часть падения, хотя полного восстановления в ближайшие месяцы ждать не стоит.
Более точные прогнозы давать сложно, ввиду того что военная и политическая ситуация остается непредсказуемой.
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