Венчание потомка Романовых: в Петербурге проходит приветственный вечер для царских династий Европы

Помимо этого на мероприятии будут присутствовать представители правящих домов Европы, политических и деловых кругов, а также Русской православной церкви. На таинство венчания в Исаакиевский собор, помимо приглашенных гостей, допускаются все желающие. Церемонию будет транслировать в прямом эфире «Первый канал» 1 октября.

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