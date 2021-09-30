Венчание потомка Романовых: в Петербурге проходит приветственный вечер для царских династий Европы

В Петербурге в Исаакиевском соборе пройдет первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчаются потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини (в православии Виктория Романовна Беттарини). А сегодня, 30 сентября, в Доме ученых проходит приветственный вечер для приглашенных монархов Европы.
Великий Князь Георгий Романов и его невеста Ребекка Беттарини
Само венчание пройдет 1 октября в Исаакиевском соборе, а сегодня проводят приветственный вечер во Владимирском дворце для иностранных гостей. Всего на церемонию приглашены около 300 человек. Среди приглашенных гостей были внучка княза Кирилла Романова княгиня Мария Владимировна, правнук кайзера Вильгельма II принц Франц Вильгельм Прусский, Посол Роберто Беттарини, принц Лихтенштейна Алоиз, внучка Карла Фаберже Сара Фаберже и многие другие.
Ее Императорское Величество Великая Княгиня Мария Владимировна Романова
Помимо этого на мероприятии будут присутствовать представители правящих домов Европы, политических и деловых кругов, а также Русской православной церкви. На таинство венчания в Исаакиевский собор, помимо приглашенных гостей, допускаются все желающие. Церемонию будет транслировать в прямом эфире «Первый канал» 1 октября.
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