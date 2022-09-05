Автомобиль дня: Muscle cars из пяти советских «Волг» для драг-рейсинга от Покраса Лампаса

Создание эскиза заняло около недели. Самым сложным стал выбор материала: каким было бы эффективнее работать, чтобы краска зафиксировалась на окрашенном кузове. Для этого Алексей привез капот от шестой по счету «Волги», который выступил в качестве тестового холста. Перед началом работы машину покрывают специальным средством для обезжиривания поверхности, детали не под роспись защищаются и оклеиваются барьерными пленками. Для этого необходимо чистое пространство, проветриваемое, чтобы запах краски не мешал процессу и не было пыли, которая оседала бы на свежей каллиграфии. Алексей предложил свой гараж в частном доме и проживание в нем.

«Это еще один удивительный опыт нашего общения и дружбы. После тяжелого рабочего дня нас встречала семья Алексея за домашним ужином, в перерывах изучали особенности местности. Покрас впервые поиграл в гольф, на этом же поле удалость поснимать машину», — рассказывают в команде каллиграфа. Процесс работы зафиксировал фотограф Денис Бычковский, который также сделал финальные кадры и даже научился водить машину: в процессе часто приходилось перепарковывать ее для удачного ракурса. Работа в общей сложности заняла 5 дней. Работали втроем: Покрас, Денис и ассистент каллиграфа Полина Власова.