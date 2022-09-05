Автомобиль дня: Muscle cars из пяти советских «Волг» для драг-рейсинга от Покраса Лампаса

Каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас расписал необычный Muscle cars — традиционно американский автомобиль, ставший элементом поп-культуры и предметом коллекционирования, выполнен из пяти советских «Волг». Рассказываем историю работы над каллиграфией для авто, созданного, чтобы уходить со светофора, дымя резиной.
Как рассказала «Собака.ru» команда Покраса Лампаса, заказ на роспись авто поступил каллиграфу достаточно спонтанно. «Обычно такую работу мы согласовываем за полгода из-за плотного графика Покраса, но клиентом был наш друг Алексей Никифоров. Он всегда поддерживал нашу студию, был первым на очереди в кабинет татуировки по эскизу Покраса и новые релизы вещей из коллекций бренда. Поэтому мы с радостью согласились и взялись за работу», — рассказывают соратники каллиграфа.
Создание эскиза заняло около недели. Самым сложным стал выбор материала: каким было бы эффективнее работать, чтобы краска зафиксировалась на окрашенном кузове. Для этого Алексей привез капот от шестой по счету «Волги», который выступил в качестве тестового холста. Перед началом работы машину покрывают специальным средством для обезжиривания поверхности, детали не под роспись защищаются и оклеиваются барьерными пленками. Для этого необходимо чистое пространство, проветриваемое, чтобы запах краски не мешал процессу и не было пыли, которая оседала бы на свежей каллиграфии. Алексей предложил свой гараж в частном доме и проживание в нем.
«Это еще один удивительный опыт нашего общения и дружбы. После тяжелого рабочего дня нас встречала семья Алексея за домашним ужином, в перерывах изучали особенности местности. Покрас впервые поиграл в гольф, на этом же поле удалость поснимать машину», — рассказывают в команде каллиграфа. Процесс работы зафиксировал фотограф Денис Бычковский, который также сделал финальные кадры и даже научился водить машину: в процессе часто приходилось перепарковывать ее для удачного ракурса. Работа в общей сложности заняла 5 дней. Работали втроем: Покрас, Денис и ассистент каллиграфа Полина Власова.
Ассистент художника — о работе над Muscle cars из пяти советских «Волг», специально для «Собака.ru»:
Механика этого автомобиля и сборка заслуживает отдельной истории. Алексей реализовывал свою идею по созданию машины больше 2,5 лет. Непростая концепция американского Muscle cars с советским оттенком ностальгии из детства. Прохожие не сразу понимают, что это та самая «Волга», и так радуются, когда узнают знакомый дизайн. Вокруг припаркованной машины меньше чем за минуту собирается очередь за фотографиями! Для того, чтобы собрать машину, были разобраны пять «Волг», перешит салон, установлен двигатель V8. Настоящая машина для драг-рейсинга, чтобы уходить со светофора, дымя резиной.
О современном взгляде на прошлое и переосмыслении истории — специально для «Собака.ru»:
Я всегда любил эстетику Muscle cars и в основном видел их на основе американских авто. Но увидев «Волгу» в таком прекрасном состоянии и необычном сетапе — особенно в красном цвете, с отполированными дисками и деталями, крутым салоном, — я почувствовал ту самую атмосферу уважения к прошлому и одновременно захотел добавить современный взгляд, прочтение каллиграфии будущего.
Композиция и форма каллиграфии, на мой взгляд, максимально точно взаимодействует с пластикой и дизайном автомобиля. Все линии, которые были задуманы первоначально промышленным дизайнером, только усилились от моего авторского стиля каллиграфии. Это очень необычный опыт, а результат, на мой взгляд, получился очень живой. Уверен, нужно чаще работать с нашей эстетикой, нашей историей — переосмысляя ее через призму современного искусства и каллиграфии.
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