ЦБ предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей

Как отмечают в регуляторе, расчет выплаты по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей будет производиться в отношении транспортных средств производителей из «недружественных государств». Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.

«Использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями», — резюмировали в Банке России.

Напомним, ранее стало известно, что действие истекающих водительских удостоверений в России продлят на три года. Данное изменение коснется российских национальных водительских документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года.