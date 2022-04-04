В России на 40% выросли цены на новые автомобили

Больше всех рост цен зафиксировали на машины премиум-класса — до 60%. Кроме того, их доступность значительно снизилась из‑за запрета на новые поставки со стороны США, ЕС и Японии.

По словам гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, в России есть автомобили всех представляемых брендов. «Самый доступная — Mercedes-Benz, меньше всего автомобилей Jaguar», — добавил он.

Как сообщил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев, все автомобили, что были получены неделю назад от производителей, теперь стали основной товарный запас дилерских центров. Его должно хватить на два-пять месяцев.

«По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет», — уточнил он.

Эксперты также сообщили, что в марте упали продажи автомобилей почти на 60%. В апреле эта тенденция сохранится. И если ключевая ставка ЦБ не опустится, то падение спроса может достигать и 70%.

Напомним, цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента признания Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР выросли на 50-60%. На подорожание авто повлияли санкции и рост курса валюты.