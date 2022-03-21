Цены на новые легковые автомобили в России за месяц выросли до 60%

«Хотя 83% продаваемых в стране легковушек местной сборки, в них по-прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту. Рубль же просел к доллару и евро с 21 февраля на 24 и 2% соответственно, следует из данных Мосбиржи на 18 марта. Курс ЦБ на 18-20 марта составлял 103,95 рубля за доллар и 114,39 рубля за евро», — пишут «Ведомости» о подорожании автомобилей в России.

Как пишет издание со ссылкой на данные агенства «Автостат», Средневзвешенная (с учетом доли рынка) цена новой легковой машины за 2021 год выросла на 18% и достигла 2 миллионов рублей. По итогам текущего года продажи автомобилей могут упасть на треть.

Напомним, еще в начале марта эксперты посоветовали россиянам оперативно сдать машины в ремонт. Проблемы с запчастями и сложности с проведением на тот момент уже наблюдались. Кроме того, по оценке директора международной сети автосервисов Fit Service Данила Соловьева, падение курса рубля спровоцировало рост стоимости запчастей в России в среднем на 30%.